連鎖餐飲集團瓦城泰統(2729) 9月份營收3.06億元，維持淡季不淡表現、年減14.89％，今年1至9月累計營收30.37億元、年減11.07％。展望後市，由於國內疫情相對穩定且隨著疫苗覆蓋率逐步拉升，瓦城樂觀看待市場，預計10月重啟展店計畫，期待在振興五倍券推出、用餐人潮回流、及年末聚餐旺季來臨的利多，可望為第四季帶來強勁的商機與收益。
隨市場消費動能高升，各連鎖餐飲集團減幅已逐月大幅縮減，瓦城業績動能主要來自疫情趨緩，百貨商場人潮回流，帶動中秋節連假聚餐人潮，不僅餐廳內用營運表現佳，外帶外送亦於連假期間交出亮眼成績。整體而言，自餐飲解封及國內防疫措施逐步鬆綁後，瓦城集團業績亦已逐步穩定回升。
瓦城集團秉持餐廳「六大安心保證」獲顧客信賴，隨指揮中心陸續鬆綁餐飲規範，旗下各品牌翻位率於客容量受限前提下已趨近疫情前水準。今年中秋連假4天假期亦為集團營運帶來正向成長，聚餐需求激增下，不僅內用業績佳，瓦城集團於今年疫情以來獲市場高度需求之雲端廚房、外帶外送訂餐平台之訂單亦於此檔衝出亮眼表現。隨近期餐飲內用限制再度鬆綁，取消隔板及梅花座限制，餐廳內用客容量可再提升，可望帶動業績逐步回穩；看好第四季多重利多，集團不畏疫情重啟展店計畫，10月於松山車站開出時時香台北市第4間分店，全台將累計至13家店，年底前也將鎖定中南部市場持續拓點，為集團營收表現挹注正向助力。
去年三倍振興券為Q3業績帶來助益，此次響應振興五倍券即將開放，瓦城泰統集團匯集旗下7大品牌祭出五倍券優惠方案，延續去年500元人氣招牌菜組合再次回歸外，更推出實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」三大通路優惠活動，只要以任一面額振興券消費，即送三大通路優惠大禮包，累計最高25倍回饋，期透過高回饋帶動客人持續回流。五倍券商機預計將開啟年底聚餐需求第一棒業績高峰，展望第四季營收及獲利皆樂觀可期。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：