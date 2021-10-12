連鎖餐飲集團瓦城泰統(2729) 9月份營收3.06億元，維持淡季不淡表現、年減14.89％，今年1至9月累計營收30.37億元、年減11.07％。展望後市，由於國內疫情相對穩定且隨著疫苗覆蓋率逐步拉升，瓦城樂觀看待市場，預計10月重啟展店計畫，期待在振興五倍券推出、用餐人潮回流、及年末聚餐旺季來臨的利多，可望為第四季帶來強勁的商機與收益。

隨市場消費動能高升，各連鎖餐飲集團減幅已逐月大幅縮減，瓦城業績動能主要來自疫情趨緩，百貨商場人潮回流，帶動中秋節連假聚餐人潮，不僅餐廳內用營運表現佳，外帶外送亦於連假期間交出亮眼成績。整體而言，自餐飲解封及國內防疫措施逐步鬆綁後，瓦城集團業績亦已逐步穩定回升。

瓦城集團秉持餐廳「六大安心保證」獲顧客信賴，隨指揮中心陸續鬆綁餐飲規範，旗下各品牌翻位率於客容量受限前提下已趨近疫情前水準。今年中秋連假4天假期亦為集團營運帶來正向成長，聚餐需求激增下，不僅內用業績佳，瓦城集團於今年疫情以來獲市場高度需求之雲端廚房、外帶外送訂餐平台之訂單亦於此檔衝出亮眼表現。隨近期餐飲內用限制再度鬆綁，取消隔板及梅花座限制，餐廳內用客容量可再提升，可望帶動業績逐步回穩；看好第四季多重利多，集團不畏疫情重啟展店計畫，10月於松山車站開出時時香台北市第4間分店，全台將累計至13家店，年底前也將鎖定中南部市場持續拓點，為集團營收表現挹注正向助力。

去年三倍振興券為Q3業績帶來助益，此次響應振興五倍券即將開放，瓦城泰統集團匯集旗下7大品牌祭出五倍券優惠方案，延續去年500元人氣招牌菜組合再次回歸外，更推出實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」三大通路優惠活動，只要以任一面額振興券消費，即送三大通路優惠大禮包，累計最高25倍回饋，期透過高回饋帶動客人持續回流。五倍券商機預計將開啟年底聚餐需求第一棒業績高峰，展望第四季營收及獲利皆樂觀可期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意