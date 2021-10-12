A股三大指數12日開低走低，隨後持續下挫走弱。類股方面，醫美概念股一枝獨秀，其餘概念題材幾乎全線下跌；電力、儲能、鴻蒙概念股集體下挫，化工、煤炭、鋼鐵等週期股走弱。

午後指數繼續下探，三大指數一度集體跌逾2％，臨近尾盤跌幅收窄。鋰電池、雲遊戲、半導體晶片等相關類股持續走低。總體而言，市場情緒低迷，個股呈現普跌態勢，兩市逾3,600檔個股飄綠，成交連續兩日未破人民幣兆元。

截至收盤，滬指報3,546.94點，跌1.25％，成交額為4,620億元（上一交易日成交額為4,687億元）；深成指報14,135.38點，跌1.62％，成交額為5,346億元（上一交易日成交額為5,235億元）；創指報3,138.26點，跌1.81％，成交額為1,957億元（上一交易日成交額為1,892億元）。

從盤面上看，醫美、醫藥商業、房地產服務相關類股漲幅居前，鴻蒙概念、抽水蓄能、燃氣等類股跌幅居前。

(時報資訊)

#A股

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:07
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
16:05
英國FTSE
7091.49 -55.36(0.77%)
16:11
法國CAC
6512.44 -58.10(0.88%)
16:11
德國DAX
15084.11 -115.03(0.76%)
16:11

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