(仲量聯行今（12）日公布2021年第三季商用不動產市場季報，由董事總經理趙正義主持。圖／蔡惠芳)

仲量聯行今（12）日公布2021年第三季商用不動產市場季報，結果顯示，2022～2023年台北市A級辦公大樓會有一波新供給釋出，供給不再緊俏，屆時成交量將會往上衝；預期2022年，A級辦公每坪月租金將上看3,000元歷史最高點，這兩年預期每年都可望有2～3％漲幅

仲量聯行副總經理劉建宇表示，2021年第三季辦公租金再度創下20年新高，每坪月租達2,847元，年漲幅達1.3％；平均空置率僅2.4％，稍微比去年同期攀升0.3％，需求殷切，但新增供給短缺，因此租金再改寫新高。

其中信義計畫區租金最高 ，每坪平均達3,435元，年漲幅達0.7％，空置率0.9％。

劉建宇表示，今年釋出兩棟大樓，已在去年全部被租掉，明年會有台北大巨蛋、玉山敦北大樓完工；2023年也只有三棟可供釋出招租，包括國泰松江、皇翔台汽、富邦A25；其中富邦A25，早在2019年就開始預租。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，現在沒有樓可租，物件比較少，所以還沒完工樓，先「指腹為婚」。

趙正義表示，目前有將近一半A級辦公屋齡已達20年，以後一定會有換屋潮，這些都是潛在換屋需求；預期2022~2023年新供給釋出之際，成交量將會往上衝。2022年，租金上看3,000元歷史高點，這兩年預期每年都可望有2～3％漲幅。

趙正義表示，每年大概2～3萬坪消化量，所以換屋需求很可觀，當時台北南山廣場只花11個月就全部被租掉。

劉建宇表示，南港辦公租金已超越台北市部分A辦大樓。 趙正義表示，以南港台肥C2來說，今年底可以取得使照，可釋出約四、五千坪，在東區門戶計畫推動下，冠德建設也標下台電北儲都更案，九月決標，當時共吸引八家投資人投標，全部是上市公司，競爭相當激烈，其中有超過四家合建比，最高是26.2％合建比，這四家全部都衝上這個數字，超越四家全部都規劃蓋商辦，未來辦公價格不一定會比住宅還低，所以會有四家都規劃辦公。冠德得標，會有一半作住宅、一半作商辦。

在商用不動產投資市場方面，前三季累計785億元，超越疫情前的2019年694億元水準，目前資金還是相當充沛，但可投資買賣的大型物件，還是不多。

金融保險業者也積極投入市場，但可買的標的，並不多，目前十大金融壽險公司可投資不動產金額，已達6.79兆元，比去年同期成長7.3％。

土地市場方面，最大問題是土地很缺，累計前三季成交1,739億元，創下歷年同期最高紀錄。

其中華固案，可作都更、也可以容積移轉，每坪辦公要賣到近100萬元，才會有獲利。目前已看到80萬元以上，行情還是在往上走，至於「世界明珠」作了很多前瞻的規劃，所以成交行情會到130萬元。

(時報資訊)

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