【時報-台北電】君帆(4584)代大陸子公司公告當地政府限電政策與影響事宜。
君帆子公司無錫君帆科技有限公司配合當地政府限電政策，公司因應措施，限電日調整於離峰非限電時間安排生產，以降低限電影響，滿足客戶出貨需求，故對君帆營運尚無重大影響，公司將密切觀察後續發展情形。（編輯整理：葉時安）
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【時報-台北電】君帆(4584)代大陸子公司公告當地政府限電政策與影響事宜。
君帆子公司無錫君帆科技有限公司配合當地政府限電政策，公司因應措施，限電日調整於離峰非限電時間安排生產，以降低限電影響，滿足客戶出貨需求，故對君帆營運尚無重大影響，公司將密切觀察後續發展情形。（編輯整理：葉時安）
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