到銀行或郵局開戶時，都會有一本存摺，供民眾確認金流，不過有一名男網友卻因此好奇，若存摺補登資料，頁數使用完畢，「大家會留下來嗎？還是有別的用途？」疑問一出，不少臉友紛紛急忙勸他「別丟」，未來若是要查帳或貸款，手邊就有資料很方便。
原PO昨（11）日於臉書社團《爆廢公社》指出，手上有一本存摺，帳戶資料都補登完畢後，也剛好用完了，因此換發新的存摺，但舊的令他不知道該如何處理，並將疑問PO上網詢問「大家會將存摺留下來嗎？還是有處理方式呢？」
貼文曝光後，不少網友也加入討論，「可以留下來做紀念」、「若覺得沒用可以丟掉，免得你看到餘額會哭」；大多數的人則表示，「我會留著，以後需要查什麼就會很快查證之前帳目」、「如果是主要往來銀行，存摺我會留著，或是半年內有辦信用卡的需求，也會先留著」、「我會留著，以後需要查什麼就會很快查證之前帳目」。
一名網友整理舊存摺留下來的好處，舊存摺放在身邊，若要隨時查帳戶金流非常好用，是「證據保存」的一種，更透露之前曾看到有民眾，就是將存摺丟了，想要查詢金流記綠，向銀行調閱資料，沒想到竟要100元，同時他補充，若未來有意想向銀行貸款，最好將這幾年的存摺留下，有一天一定你用到它的時候，就會慶幸「當初有留著」。
(時報資訊)
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