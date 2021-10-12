【時報-台北電】12日陸股三大指數開低走低，醫美概念一枝獨秀，其餘概念題材幾乎全線下跌；電力、儲能、鴻蒙概念板塊集體下挫，化工、煤炭、鋼鐵等週期股走弱。
午後指數繼續下探，三大指數一度同時跌逾2%，臨近尾盤跌幅收窄。鋰電池、雲遊戲、半導體晶片等板塊持續走低。不過醫美股人氣旺，漱玉平民、蘇寧環球、哈三聯、奧園美穀、宜華健康、愛美客等多股大幅拉升。
收盤，滬指報3546.94點，跌1.25%，成交額為4620億元；深成指報14135.38點，跌1.62%，成交額為5346億元；創指報3138.26點，跌1.81%，成交額為1957億元。深滬成交連續兩日未達萬億。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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