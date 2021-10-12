【時報-台北電】12日陸股三大指數開低走低，醫美概念一枝獨秀，其餘概念題材幾乎全線下跌；電力、儲能、鴻蒙概念板塊集體下挫，化工、煤炭、鋼鐵等週期股走弱。

午後指數繼續下探，三大指數一度同時跌逾2%，臨近尾盤跌幅收窄。鋰電池、雲遊戲、半導體晶片等板塊持續走低。不過醫美股人氣旺，漱玉平民、蘇寧環球、哈三聯、奧園美穀、宜華健康、愛美客等多股大幅拉升。

收盤，滬指報3546.94點，跌1.25%，成交額為4620億元；深成指報14135.38點，跌1.62%，成交額為5346億元；創指報3138.26點，跌1.81%，成交額為1957億元。深滬成交連續兩日未達萬億。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #三大指數

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:07
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
16:05
英國FTSE
7091.49 -55.36(0.77%)
16:11
法國CAC
6512.44 -58.10(0.88%)
16:11
德國DAX
15084.11 -115.03(0.76%)
16:11

延伸閱讀