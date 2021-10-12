興櫃餐飲公司乾杯（1269）9月自結合併營收2.87億元、年增13.5％，累計1月至9月自結合併營收21.16億元，較去年同期19.84億元，年增6.68％。乾杯集團表示，9月主因台灣疫情趨穩，政府鬆綁餐廳管控措施，同時受惠中秋節慶效應加持，挹注餐廳、電商和外販事業營收同步回升，加上中國大陸展店效益顯現，帶動9月整體營收超越去年同期表現，刷新歷史同期次高紀錄。
乾杯第三季營收達7.22億元，較第二季營收6.05億元，成長19.35％。第三季表現雖受7月近整個月仍處於三級警戒、餐飲禁止內用影響，但隨著疫情降至二級，8月餐飲全面開放內用、管制措施逐步解封，民眾到店用餐意願逐步提升、消費力道強勁，同時集團積極經營電商事業表現亮眼、海內外展店效應，多箭齊發為集團補強動能，整體營收已逐步回穩。
展望後市，進入第四季餐飲傳統旺季，雙十連假、百貨周年慶、聖誕等節慶加持，加上5倍券振興措施上路，有望複製去年的報復性消費潮。乾杯集團加碼推出「振興贈千元」活動，凡持紙本振興券內用消費每滿2,000元贈「乾杯千元現金抵用券」吸客，樂觀看待第四季業績表現。
9月適逢中秋連續假期，乾杯集團於中秋前夕超前佈署，旗下餐飲品牌皆推出節慶套餐吸客。其中「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「和牛47」燒肉品牌，在遵守政府防疫政策、可接座位數下均達滿席，加上今年燒肉店一位難求，離峰時段也相當熱門，連假期間業績恢復至去年中秋檔期逾9成，表現相當亮眼。同時搶攻宅家烤肉商機，電商事業「乾杯超市」提供民眾線上購買烤肉食材及周邊器具，更推出多款和牛燒肉禮盒，不僅接到多家企業採購訂單，同時鋪進旗下30間實體店鋪開賣，虛實通路銷售並進，繳出全通路銷售突破千盒的佳績，推升集團9月業績成長。
展店方面，由於疫情趨緩，外食需求彈升，乾杯集團加速海內外展店計畫進行，中國大陸事業「老乾杯深圳龍華壹方城店」、「乾杯上海太陽宮店」兩間店鋪於9月開幕，成功為集團注入新血，帶動中國大陸9月營收相較於去年同期成長10％。台灣事業預計11月於SOGO復興館再開出「老乾杯」以及「黑毛屋本家」兩間店鋪，第四季海內外將共開出8間分店，總店數上看55間，為集團添加柴火，創造成長新動能。在持續拓展事業版圖的同時，乾杯因應人力需求，現正積極招募新血，以「時薪最高上看240元」的優渥條件，開出超過300名計時員工職缺。
(時報資訊)
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