群益期貨10月起舉辦「買美股（CFD）來群益，群益助你10倍之力」活動，為期兩個月，讓非群益客戶也可參與抽獎，並有望抽中蘋果、星巴克、微軟等美國大型公司股票（金），中獎率機率高達五成，最高獎金近萬元。除可直接交易美股標的外，群益也送出等值股票（金），推廣台灣投資人這項「投資美股新利器」。

群益期貨為台灣首家推出國外個股、國外指數及白銀差價契約（CFD）的期貨商，自9月14日開放新商品交易短短半月，群益交易客戶已有過半申請交易新商品，新商品交易量更直逼去年5月推出的黃金及原油CFD交易量的一半。

美股CFD具有四大特性，

一、具有槓桿，美國股票最高十倍槓桿、美國指數最高20倍槓桿

二、雙向交易，可以先買後賣，也可以先賣後買

三、無到期日限制，可以長期持有，交易掛單亦可長期有效

四、契約規格微小，美股最小交易單位１股、美指最小交易單位0.1手。

群益期貨指出，美股CFD不僅交易成本只需複委託２折，投資蘋果公司CFD一股更是僅需約新台幣400元，為複委託所需資金十分之一，投資人利用低成本、低資金就可輕鬆參與美股投資，深受年輕人及小資族青睞。

活動辦法只須完成三步驟，即可獲得群益期貨贈送美股CFD等值價金，步驟一、完成「槓桿保證金契約交易」開戶手續，或已有帳戶的客戶進行「合約書加簽」並經審核完成；步驟二、交易二筆國外個股、國外指數及白銀標的之CFD商品；步驟三、交易一筆抽到的美股CFD商品，此交易第一筆優惠免手續費，且將獲得該筆美股成交價金。

(時報資訊)