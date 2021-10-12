【時報-台北電】欣陸(3703)10月13~15日受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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