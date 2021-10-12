【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一表示，加密貨幣終將受到政府監管，且他個人認為比特幣「毫無價值」（worthless）。此外，他表示明年供應鏈就不再會是問題。
戴蒙在國際金融協會（IIF）舉行的線上會議表示，無論任何人怎麼想，政府都會將之納入監管。他們將出於反洗錢目的、出於「銀行保密法」（Bank Secrecy Act）和出於稅徵目的，都會對加密貨幣進行監管。
作為美國最大銀行的執行長，戴蒙向來對數位貨幣抱持反對立場，他曾形容加密貨幣是一場「騙局」，雖然之後又收回了這個說法。
今年夏天，摩根大通開始為其財富管理客戶提供買賣加密貨幣基金的服務，該銀行的理財顧問可以接受客戶對5種加密貨幣產品的買賣單。
戴蒙表示他個人的觀點與摩根大通其他人及其董事會不同，他對加密貨幣仍然抱持懷疑的態度。他表示：「我個人認為，比特幣毫無價值，但我也不認為你應該抽菸」。
戴蒙表示，我們的客戶都是成年人。他們不同意這點。如果他們想擁有買賣比特幣的管道，雖然我們不能提供監護，但我們可以提供他們合法、盡可能乾淨的管道。
在談到新冠疫情引起的全球供應鏈問題時，戴蒙表示，供應斷鏈阻礙全球經濟增長，但這個問題很快就會獲得緩解。他表示：「明年這根本不會是問題，現在是最糟的時候，但我認為偉大的市場機制會像企業一樣適應這個問題」。
部分專家認為這個問題將持續到2023年，但戴蒙的看法顯然樂觀許多，他認為經濟已經為未來幾年的成長做好準備，部分原因在於消費者的力量，「請記住，消費者正在購買其他東西，他們買不起車，他們會買居家裝飾用品；他們不能出國旅行，但可以在國內旅遊。消費支出力道仍然非常高。」
(時報資訊)
#比特幣
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