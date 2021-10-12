【時報記者王逸芯台北報導】高通最新宣布，攜手橫跨關鍵平台的生態系領導企業和OEM廠商，透過支援高通FastConnect系統的Windows 11 PC，為具延遲敏感的電競、生產力和學習應用領域重新定義對無線連網體驗的期待。採用高通四個空間串流同步雙頻(DBS)設計的雙Wi-Fi用戶端，可同時使用多個Wi-Fi頻段和天線實現超越傳統單頻段連線的效能。透過同時使用2.4GHz和5GHz頻段，可為終端使用者從系統層面簡單快速地解決單頻段延遲問題。

微軟Windows平台與服務專案管理副總裁Ian LeGrow表示，本次將「雙Wi-Fi用戶端」引入Windows 11生態系統，讓微軟的Windows OEM廠商和生態系領導企業能在最新Wi-Fi硬體上帶來低延遲的效能表現。現在電競和其他具延遲敏感的應用可以利用兩個同步的Wi-Fi連線提供最頂級的使用者體驗。

高通技術公司副總裁暨行動與運算連線部門總經理Dino Bekis表示，在打造具有吸引力、參與感、與沉浸式體驗方面，高效能、穩健可靠且低延遲的無線連網能力已成為比以往都更加重要的因素。與微軟的獨家合作，對於透過採用高通技術公司最新Wi-Fi 6E四個空間串流同步雙頻的終端實現Windows 11的願景至關重要。透過此專案合作，我們將能因應無線領域前所未有的挑戰，並向整個生態系廣泛地擴展這些頂級功能。

在高通技術公司針對現貨零售市場中的Wi-Fi 6存取點展開的測試中，採用高通四個空間串流同步雙頻的雙Wi-Fi用戶端在相同條件下可提供如乙太網路般的延遲，並帶來持續無抖動的無線遊戲體驗。此外，在與單Wi-Fi用戶端的無線效能對比中，雙Wi-Fi用戶端可支援四倍的更低延遲和持續無抖動的電競體驗，凸顯其對於線上遊戲玩家的直接價值。

宏碁(2353)筆記型電腦和IT產品業務總經理林恭正表示，宏碁的全新電競筆記型電腦採用FastConnect 6900連網系統，將提供乙太網路級的Wi-Fi。憑藉高通四個空間串流同步雙頻支援的反應能力，遊戲玩家無需有線就能夠享受低延遲的電競體驗。

除了電競外，以上技術進展和功能針對企業級PC產業日益增長的需求帶來了實質性的提升。出色的Wi-Fi 6特性解決方案（如雙Wi-Fi用戶端）以及這些能力向全新的6GHz頻譜(Wi-Fi 6E)的擴展，成為因應密集雙向資料流量需求指數級增長的核心，並確保無論在集中辦公還是分散式遠端辦公環境都具有持續的生產力。

(時報資訊)

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