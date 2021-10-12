德國鐵路公司（DB）與德國工業巨擘西門子（Siemens）今天在漢堡市推出全球第一輛自動化無人駕駛列車，號稱比傳統列車更準時、更節能，還能與普通列車共用軌道。
法新社報導，4輛這樣的列車將加入漢堡市城市快鐵（S-Bahn）網絡，自12月開始使用現有的鐵路基礎設施載運乘客。
巴黎等其他城市已有無人駕駛地鐵，機場也常有自動單軌列車在航空站之間穿梭，但都是在專屬單軌上運行，而漢堡的列車將與其他普通列車共用軌道。
這是漢堡市總價6000萬歐元（約新台幣19.4億元）城市快鐵系統現代化計畫的一部分，西門子與德國鐵路公司形容為「領先全球」。
德國鐵路公司執行長魯茲（Richard Lutz）表示，自動列車提供「更可靠」的服務，而且「連一公里的新軌道都不需要鋪設」。
西門子執行長博樂仁（Roland Busch）說：「我們正在讓鐵路運輸變得更有智慧。」他估計自動化列車可以增加載運「多達30%的乘客，顯著提升準點率，並節省30%以上能源」。
兩家公司在聯合聲明中表示，儘管列車是透過數位科技控制，且完全自動化，但只要車上有乘客，就仍會有司機在場監督。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1101012
(時報資訊)
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