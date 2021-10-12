【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】12日，韓國LG集團內的化學與電子事業群均表示，最新季報中已將美國通用汽車(GM)召回旗下Bolt電動車，相關總成本約1.1兆韓元，約9.17億美元先行列入。
LG化學百分之百持有的電池部門LG Energy Solution (LGES)，是美國GM主要車用電池供應商。LG化學表示，第3季所提列召回相關成本為6200億韓元，約5.17億美元。
至於把LGES電池模組化的LG電子指出，自己占這次GM召回成本中比重，約為4800億韓元。
8月，GM旗下的Bolt電動車因有火燒車疑慮，召回數量至少有14萬輛。在更換原本有瑕疵的LG車用電池後，總成本預估為18億美元，大概是這次LG集團所提列金額的兩倍以上。同時，GM也曾說過，要向LG尋求相關損失金額。
(時報資訊)
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