中國童裝淘帝-KY(2929)9月合併營收1.83億元，較去年同期成長4.09％，受惠集團持續推動整體營運動能回升，挹注單月營收表現已連續8月呈年增態勢，累計第三季合併營收為4.98億元，亦較去年同期成長11.23％。

淘帝-KY表示，受惠TOPBI品牌旗下代理商仍保持良好童裝產品備貨力道，集團亦積極完善TOPBI品牌線上、線下銷售通路優化布局，除持續優化調整旗下TOPBI品牌實體門市結構，更集中集團資源積極推動電商銷售業務發展，以增添TOPBI品牌銷售表現，包括採取擴增線上代理商、成立子公司佈局直營電商銷售等，有助於進一步完善線上業務組織整合，帶動第三季線上代理商營收比重自去年同期的33％穩步攀升至41％。

(時報資訊)

#淘帝-KY #TOPBI

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