勞動部表示，因應中央流行疫情指揮中心自7月27日調降全國疫情警戒為第二級，相關集會規定及防疫規範亦逐步調整放寬，工會各項法定會議及相關活動，已可在符合防疫規範下辦理，惟因疫情尚未完全消除，各工會於辦理各項會議及活動時仍應提高警覺加強防範，確實遵守最新防疫措施規定，以兼顧會員權益並確保防疫安全。

勞動部說明，於全國疫情第三級警戒期間，為降低群聚感染風險，勞動部曾函請各工會暫停辦理各項會議及相關活動。惟考量疫情期間，工會仍有需透過集會議決工會重大事項，以保障會員權益之需求，故同意並鼓勵工會採視訊方式召開各項會議，並提供工會辦理視訊會議注意事項予各地方政府勞工（動）局及勞動部業管之工會聯合組織，以利轄內工會及所屬會員工會遵循，讓工會會務在疫情期間仍得正常運作。

勞動部最後說明，考量國內疫情在國人的共同努力下已日益趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心自7月27日宣布調降全國疫情警戒為第二級且維持迄今，並陸續調整集會相關規定及放寬防疫管制措施。

因此，勞動部已於10月6日再次發文各地方政府勞工（動）局及勞動部業管之工會聯合組織，請其分別協助轉知轄內工會及所屬會員工會，工會各項法定會議應盡速依《工會法》相關規定及工會自主原則規定以視訊或在符合防疫規範之前提下，採實體方式召開，以符法制。

但因疫情雖有減緩惟尚未完全消除，因此面對防疫仍舊不能鬆懈，各工會如採實體方式辦理各項會議及活動時，仍應保持警覺加強防範，並確實遵守中央流行疫情指揮中心及活動辦理所在地縣（市）政府公布之最新防疫規定（包括飲食規範、室內外會議活動人數上限、實聯制及社交安全距離等），齊心努力為防疫把關，減少疫情擴散風險，保障工會會員健康。

(時報資訊)