北市府編列5億元推「台北熊好券」，但北市議會財建委員會認為，市府不符合預算程序、將責任甩鍋議會，道歉函也毫無誠意，決議暫擱。台北市長柯文哲12日直言，他就問「中央政府發五倍券的預算，立院有通過討論嗎？也是這樣包裹過去嘛！其他縣市有像他這樣編預算、去議會說明嗎？有嗎？」
柯說，振興紓困都是相當緊急，若議會說明不夠，市府一定會盡力說明，他會請副市長黃珊珊把這段時間跟所有議員溝通的資料與次數，都會很詳細的說明，北市府是尊重SOP的政治團隊，哪地方做不好，他都可再去解釋。
「看看其他縣市不是都上市了？其他縣市還有像他這樣煞有介事的編預算、去議會說明？有嗎？不然其他縣市是怎麼上線的？」柯說，剩下就給府會聯絡人黃珊珊說明。
黃珊珊說，她上次說過非常感謝議會在一開始就讓很多預算報告提前付委、審查，審查過程中，有些議員可能不是對內容很了解，但要跟大家說明，在振興尤其疫情後，其實時間非常短暫，北市在編列預算是7月30、31日，預算要在8月31日送議會，時間點對於接下來疫情會怎樣，並沒實質的把握。
黃珊珊說，她知道中央要發五倍券，所以當然要在很早就開始做準備，預算送到議會還要經過審查，謝謝議會給北市的時間軸都是在議會通過後，當然議會有意見，市府要去做說明，但整個過程中，她相信第一天開始都盡量跟議會做好完整說明。
黃珊珊強調，北市議會是非常重視北市振興，也非常支持，只是程序上，議會有任何誤解，她都盡力說明，也相信議會對於北市振興採取支持態度，會盡量再做解釋。
針對國慶嗡嗡包及台北馬拉松遭爆都沒用台北通APP，柯說，台北通是9月後才比較正式上線，北市很多活動常常半年前就規畫，所以若台北通9月才上線，怎麼會要求那些在8月以前規畫的活動要用台北通？本來就不切實際，所以法律很重要，法不溯既往。
對於五倍券現金發放，出現很多現金降價收購的個案，行政院長蘇貞昌說若違法會法辦，黃珊珊說，有關五倍券轉讓，要看法條狀況，不過五倍券本身就法律角度來說，可能視同現金，若轉讓、折扣盈利等那是另外行為，她認為目前為止，還是希望一般民眾若要很快取得跟使用，但的確有民眾類似像是急需現金，而不是只是要消費，這部分正在密切觀察，類似狀況若在北市發生，會想辦法看後續怎處理。
藝人蔡依林的凌時差音樂製作公司也捐出百萬，在萬華區社福中心一樓設置全台首座智慧型便當機，提供弱勢無接觸的餐食服務。黃珊珊說，凌時差在疫情期間，透過相關人員詢問北市是否需要，市府說防疫物資足夠，需要的是弱勢，因此他們熱心捐贈智慧型便當機，這也是全台第一個智慧便當機，目前萬華社福中心設置上使用狀況良好，可能的話，也會希望推廣到其他地方。
(時報資訊)
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