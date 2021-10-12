亞幣11日（周二）普遍走跌，其中通膨升溫疑慮使韓國股匯皆下挫，韓元貶至逾一年低點，失守1,200關卡。泰銖則是少數走強的亞幣，歸因泰國政府逐漸解封、觀光業有望回溫，使泰銖升至兩周高點。
韓國央行周二宣布維持基準利率不變，儘管與市場預期相符，但由於油價大漲導致通膨壓力加劇，投資人在美國財報季前夕態度謹慎，使得韓元貶值0.39％至1,199.3兌一美元，此為去年7月底以來首度失守1,200關卡。韓股盤中一度重挫1.85％，跌至逾9個月最低。
泰國政府周一宣布，將開放10個低風險國家旅客得以入境免隔離，前提是旅客須已接種新冠疫苗。此政策將提振該國觀光業，泰銖勁升1.4％，報33.426兌一美元。
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