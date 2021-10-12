（國泰金控前9月累計稅後獲利1,221.8億元，每股稅後8.96元。圖／本報資料照片）
9月持續賺。國泰金控12日公告，9月稅後獲利81億元，累計前9月稅後獲利已高達1,221.8億元，較去年同期成長89.8％，每股稅後盈餘8.96元，續創歷史新高，其中，子公司國泰人壽9月稅後獲利56.4億元，累計前9月稅後獲利1,001.2億元，創台灣壽險業近60年來，第一家獲利破千億元的公司。
國泰金前9月稅前獲利已達1,378.7億元，每股稅後獲利則要逼近9元，國壽前9月稅前亦已破1,110億元，都是創國泰金及國壽的新高紀錄。
國泰世華銀9月稅後獲利21.4億元，前9月累計稅後獲利188.4億元；國泰產險前9月稅後賺20.6億元。國泰證券9月稅後獲利1.2億元、前9月累計稅後獲利17.5億元，國泰投信則是9月稅後賺1億元，前9月稅後賺11億元，兩家子公司都是創同期單月及累計獲利新高。
國泰金表示，即便9月最後幾日資本市場大震盪，但國壽淨值仍在9千億元以上，資本適足率（RBC）逾360％，淨值比大於10％，仍在相對高水準，即有一定能力因應市場的波動，無論資本市場如何變化，都進可攻、退可收。
(時報資訊)
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