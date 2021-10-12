匯鑽科（8431）今日公告2021年9月合併營收為1.28億元，創歷年同期新高紀錄，且較上個月及去年同期增加17.1％與23.5％，主要在於9月正式導入美系大廠無線藍芽耳機表面處理業務、硬碟產品出貨恢復正常，以及美國3C客戶新款手機相關表面處理業務明顯增長。

匯鑽科9月份營運表現再創佳績，主要在於公司今年4月份成功通過客戶終端產品認證，成為美系3C客戶的無線藍芽耳機（TWS）相關Type C表面處理供應商，8月份完成耳機相關零部件的自動化設備調校，9月份正式開始量產，出貨量可望逐步提升，並有助於公司未來再取得其他穿戴裝置的表面處理訂單。由於穿戴裝置貼近人體，在表面處理的精細度、安全性、穩定度及低功耗的要求均較一般3C產品為高，穿戴裝置相關產品業務成長可望同步挹注公司營收及獲利貢獻。

匯鑽科表示，9月份硬碟產品出貨量明顯增加，主要在於8月份受東南亞疫情影響，部分硬碟產品出貨遞延至9月份，目前泰國廠硬碟相關產品表面處理進度已全數恢復正常，客戶訂單量持續增加，預估第四季硬碟表面處理業務，將可望隨雲端運算及企業用伺服器需求持續成長。

匯鑽科表示，9月份美國3C品牌客戶的新款手機正式上市，帶動Type C充電線及零組件相關珍珠鎳表面處理業務明顯增溫。美國3C品牌客戶自去年下半年正式將Type C規格的筆記型電腦、平板及智慧型手機等全系列產品的表面處理製程升級採用高階珍珠鎳製程後，帶動公司高階珍珠鎳相關表面處理業務持續成長。由於美系大廠對珍珠鎳產品的品質要求嚴謹，規格及技術門檻較高，珍珠鎳製程佔營收比重持續提升，可望進一步優化產品組合。

匯鑽科進一步表示，以目前客戶訂單狀況來看，第四季無線藍芽耳機、硬碟及手機Type C應用表面處理業務均可望逐步成長，唯公司將持續密切觀察中國限電措施對整體供應鏈影響，以及上游原物料漲價及供貨情形，動態調整出貨價格，以充分反應生產成本變動，保持公司營收獲利成長動能。

(時報資訊)

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