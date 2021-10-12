【時報記者沈培華台北報導】由外貿協會主辦之「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」將在10月20日至22日於台北南港展覽2館盛大登場，展出電動巴士、三電系統、ADAS、車聯網、人車互動軟體、共享平台與MaaS等應用解決方案，完整呈現電動車、自駕車生態系。除實體展外，為期一個月的線上展亦同步開辦，虛實並進，協助我國業者與國際買主洽談合作商機。

該展首屆辦理，即徵集到mTARC、MIH、大同、台達、光寶、成運汽車、華德動能、車威視、東元、和泰聯網、為升、飛宏、健和興、勤崴及鴻碩等指標業者參展。其中，聯盟成立後首次對外參展的鴻海集團MIH表示，「MIH由電動車開放平台的成員們支持，並協作打造下一代的移動出行，共同改變汽車行業。」該聯盟為本次最大參展單位，將與其會員廠商一同展現產業跨界合作之成果。

另一個由經濟部技術處推動成立的台灣車輛移動研發聯盟(mTARC)，將籌組主題館展示7項展品，包含WinBus自駕技術供應鏈與營運成果、雙影像車輛視覺模組等，希望藉由本次參展帶動電動車及自駕車供應鏈，輔助產業升級轉型。

台灣電動車充電設施及解決方案供應大廠也將參與本屆展覽，例如：台達電以「互聯生智園區」為主題，以情境方式展出創新節能的智慧移動相關產品與解決方案；光寶科融合集團電源事業及車用事業，兩大事業單位的核心技術，本次參展將以「光、電」為題，展現如何將「光」科技廣泛地應用於先進駕駛輔助技術系統，以及開發「電」動車核心零部件應用技術，迎接2030電動化之商機。

另外，10月20日下午辦理「E-Mobility Tech Trends趨勢發表會」，邀請到光寶科、成運、奇美車電及康舒科技高階主管發表最新技術趨勢；10月21日登場的「智慧移動國際趨勢論壇」由Arm、意法半導體、西門子、微軟、大同、勤崴、台灣智駕等資通訊及汽車產業指標業者，從創新技術及產業應用面向，剖析智慧移動產業核心，協助業者掌握智慧車產業脈動、佈局未來市場。

(時報資訊)