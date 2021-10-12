【時報記者郭鴻慧台北報導】台股今日開低走低，航海王翻船、電子權值及金融股聯袂大跌，指數一度重挫290點，還好台積電(2330)尾盤急拉守平盤及9月營收出色及中小型個股力撐，16400點失而復得，終場加權股價指數收16462.84點，下跌177.59點，成交量能2782.99億元；OTC指數收在200.8點，下跌2.32點，成交值為681.53億元。
國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今日台股出現走弱的趨勢，5日線跌破，KD低檔交叉失敗，原物料族群漲多下修、航運股成為殺盤重心，台股呈現弱勢打底，不過，OTC還有特別的買盤。預期台股短線將維持弱勢，中小型個股會有表現空間，操作上宜保守。
盤面上，BDI、BCI雙跌，貨櫃三雄、散裝航運今日成為空頭箭靶，遠雄港(2607)、裕民(2606)、陽明(2603)、長榮(2603)、萬海(2615)等指標股集體收跌逾9%，衝擊航運類指重挫7.55%，成為台股最大拖油瓶。晶圓雙雄強弱不一，台積電(2330)市場關注本週四法說，今日跌破年線後再拉尾盤，終場平盤作收臨收甩尾收平在575元，聯電(2303)則量增重跌4.26%、收58.5元，跌破60關、5日線、季線。力旺(3529)上周五超車大立光(3008)，直取高價股三哥後，今日乘勝追擊，續漲6.91%、達2320元，大立光也回神彈升2.24%、收2050元，信驊(5274)則續挫4.62%、收2375元，后座岌岌可危。
中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台股近期受中國大陸限電、美國債務僵局影響，加上過去一年主要營利成長來自海外，受到東南亞疫情影響，電子長短料以及運輸不順影響，廠商出貨低於預期，加上部分商品需求有轉弱的現象，倘若商品無法趕上歐美11月起的感恩節與聖誕節銷售旺季，第四季營運恐受到衝擊，加上原物料上漲對於企業獲利亦將同步影響。縱使今年企業獲利年成長仍高達40~50%，但潛在獲利下修疑慮，導致近期台股量價皆呈現保守，均量低於3000億新台幣，預料台股短期將維持區間震盪走勢。
(時報資訊)
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