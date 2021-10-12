街口投信表示，全球各國通膨壓力持續升溫，美英與歐盟等央行皆已承認，市場的通膨明顯高於預期，投資人為有效規避通膨風險，大宗商品將是資產配置中不可或缺的一環。街口投信認為，第四季國際油價布蘭特原油可望續漲、黃豆價格漲率高、銅穩健的剛性需依舊。
目前在證交所交易，有與油、黃豆及銅連動的相關ETF，值得投資人留意，而投資人應留意第四季相關原物料價格表現。以下是街口投信對於原油、黃豆、銅三個主要原物料的第四季展望：
一、布蘭特原油：美國與中國兩大經濟體的經濟活動，並未受到Delta變種病毒嚴重且持久的衝擊，加以冬季為傳統的用油旺季，第四季的原油需求可望維持穩健增長，反倒是美國頁岩油企業深陷資本投資不足，貝克休斯鑽井平台數更是僅回升至疫情前的一半水準，以致美國原油庫存跌至2018年以來的新低。
另OPEC+亦無視於油價的飆漲，堅持以每月增產40萬桶/日的緩慢步調前進，奠定了第四季全球原油供需失衡的基礎，有利於布蘭特原油價格持續走揚，惟美國Fed提前升息的預期正在升溫，逐步走強的美元很可能對油價構成阻力，是當前可預見的風險。
二、黃豆：根據美國農業部報告顯示，目前黃豆的收割進度略快於去年同期約1％，並推估年度總產量可望較去年增加6％，但其品質被分類為良好與優秀的比重反倒從63％降至58％，主要仍是受到異常乾旱的氣候影響。。
此外，雖說黃豆年度總產量增加，但黃豆出口量亦是持續創高，受助於中國飼料需求不斷增加，美國農業部更預測2021～2022年，中國黃豆進口量將高達1.01億噸，第四季的黃豆供需也將不致於過度失衡，另依據過往25年的黃豆價格表現來看，10月與11月皆有超過六成的機率上漲，顯見週期性因素亦是支撐第四季黃豆價格的關鍵。
三、銅：近期銅價表現雖受中國經濟放緩疑慮與LME銅庫存增加所拖累，但根據巴黎公約協定，全球減碳目標為2015～2025年，平均減少碳排放量達40％，歐盟更於2021年7月公布Fit for 55計畫，旨在2030年具體達成溫室氣體排放量較1990年減少55％，這對於以銅為重要原料的電動車與綠能產業，是一大長期利多政策。
高盛預估，2030年的全球電動車銷量將成長至3,200萬台，相比2020年的銷量量僅320萬台，成長達10倍之多，惟短期內的銅價走勢將由去年的飆漲轉為溫和上漲，但穩健的剛性需求趨勢依舊沒變。
(時報資訊)
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