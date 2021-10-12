中央流行疫情指揮中心日前宣布，第12輪將開放BNT疫苗全年齡接種，發言人莊人祥今天表示，BNT意願登記將在明天（13日）中午12點截止；換言之，只要尚未接種過任何疫苗第1劑，只要在時限前至疫苗預約平台完成BNT意願登記，即可在第12輪符合預約接種資格。

第12輪將開放BNT第1劑、AZ第2劑以及莫德納第2劑接種，莊人祥表示，預約接種細節待明天確定後再跟各位報告，目前規劃本輪AZ超過100萬劑，BNT約174萬劑，莫德納部分約113萬劑。

根據指揮中心先前規劃，第12輪預約時間為10月18日至20日，接種時間自10月22日至31日為止。莊人祥今天表示，由於還在等AZ疫苗進來，並且正在規劃分流預約，已進入最後階段，明日確定後再跟各位報告。

(時報資訊)