太極能源（4934）對外宣布110年現金增資發行普通股25,000仟股，實收股款總額新台幣7.27億元，已順利全數收足，12日新股正式掛牌。
太極能源在美國反規避調查中，幸運迎來轉單及客戶增加訂單的要求，其中有國際大廠希望與太極簽訂長期供貨合約，訂單能見度已達2022年第四季，出現許久不見的供不應求的盛況，客戶報價有機會提升，加上增資資金到位如獲甘霖，動能大幅拉高太極能源的產能及獲利能力，將收斂因158轉換166產線的短暫業績真空。
太極能源在越南廠區建置有上看850MW的太陽能電池產線，為因應這次市場的變化，全數產能已投入生產，希望能儘快滿足客戶龐大的需求，同時也正積極評估各種可在短期內擴充產能的策略，以緩解目前供不應求的緊張狀況。
(時報資訊)
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