全球最低稅負制有進展，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，近期經濟合作暨發展組織（OECD）宣布「愛爾蘭、匈牙利和愛沙尼亞」已加入全球最低稅負制行列，台商應及早因應。
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐有德提醒，雖然台灣非OECD包容性架構成員，目前也尚未確定是否跟進雙支柱全球稅改，然即使不跟進，達適用門檻之台商跨國企業，仍可能因第二支柱替代原則，在其他營運地區被課徵全球最低稅負，無法全然置身事外，因此呼籲台商企業仍應著手思考且評估潛在影響及因應方案。
經濟合作暨發展組織（OECD）的稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）行動方案包容性架構的136個成員國家地區，近日針對全球稅制改革（即數位經濟下「二大方針」）發表共同聲明。
其中針對「第二方針」（全球反稅基侵蝕計畫，簡稱「GloBE」計畫），OECD確認全球最低稅負稅率為15％，並且將全球最低稅負稅率從「至少15％」改為「15％」。在與愛爾蘭協商過程中，其政府為確保稅率不會升高，提出刪除「至少」二字。
OECD也另訂定徵稅不足之支出原則（UTPR）豁免條款。所謂UTPR為企業最終母公司有效稅率若低於最低稅率，則最終母公司需補繳差額稅款給子公司所在地或國家。
為提供企業緩衝期，OECD豁免條款針對在海外有形資產在5千萬歐元以內且集團營運地點不超過五個國家地區之跨國企業，自其適用全球最低稅負制起五年內可豁免適用UTPR。
本次OECD也訂定全球最低稅負免稅額為企業有形資產及薪資總額合計數5％，且將過渡期由五年延長為十年。自全球最低稅負制生效首年，免稅額將設定為有形資產金額8％及薪資費用10％合計數，並於十年過渡期內，逐年調降至5％。
另外，OECD也訂定排除計稅地區之最低門檻。訂定營收低於1千萬歐元且利潤低於100萬歐元之地區免除適用計稅。
OECD訂定應予課稅原則（Subject to tax rule）之稅率為9％。當給付與關係人之利息、權利金等款項，因租稅協定而使該筆所得之有效稅率低於9％時，所得來源地（給付國）得引用應予課稅原則補徵實際稅率低於9％之部分。
(時報資訊)
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