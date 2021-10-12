水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，及售電收入達高峰，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）9月稅前獲利1.48億元，創1年以來單月高峰，累計今年1-9月稅前獲利10.6億元，年成長6.69％，每股稅前獲利15.34元。

根據崑鼎過去幾年營運軌跡，每年第四季是焚化爐操作、水處理回收再利用業務年底入帳高峰，市場預期，崑鼎下半年營運可望逐季成長。

今年以來，崑鼎業務收入分別為，廢棄物處理收入35％、售電收入33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。

崑鼎指出，近幾年，無論是國內的太陽能光能標案增加；國外的美國等地的太陽能發電業務也成長，今年以來的售電收入占整體營收，已超過3成。

另外，循環經濟、廢棄物回收再利用，已成全球市場潮流；崑鼎指出，這部分的業務，占集團的營收占比，近五年來，每年也都有加速的成長。

崑鼎累計今年1-9月合併營收44.01億元；在本業焚化爐操作管理業務穩定，太陽能發電、水處理及回收再利用、機電維護等各項業務量增加下，市場估，崑鼎今年的合併營收衝破60億元的機會頗高。

(時報資訊)

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