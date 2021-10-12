（統一發票示意圖。圖／本報資料照片）
財政部台北國稅局表示，110年7-8月期統一發票已於9月底開獎，台北市就開出了2張1千萬元特別獎、6張200萬元特獎及17張100萬元雲端發票專屬百萬元獎，合計台北市中獎獎金高達4,900萬元。
台北國稅局指出，本期台北市營業人開立的統一發票有25張中100萬元以上大獎，其中雲端發票就占了23張，顯見雲端發票有助提升中獎機率。
統一發票有1千萬元特別獎、200萬元特獎、20萬元頭獎到200元六獎、增開200元六獎等一般獎項。
為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，自110年7-8月期起，我國也增開雲端發票專屬800元獎組數10萬組，再加上既有的雲端發票專屬獎100萬元30組、2千元1.6萬組及500元100萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達6億4,200萬元。
現行發票一般獎項中獎機率為千分之4，而雲端發票專屬獎中獎機率為千分之2.7。
以一張紙本發票而言，中獎機率約為千分之4；而一張雲端發票因同時享有一般獎與雲端專屬獎權利，其中獎機率高達千分之6.7。
台北國稅局表示，民眾消費時只要持載具（如手機條碼、悠遊卡、一卡通等），「嗶一下」不列印出紙本發票，除可對一般獎項外，還多了一次「雲端發票專屬獎」的中獎機會，中獎機率大大提升。
財政部提醒，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼各種載具索取的雲端發票，可使用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金，只要在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金即可自動匯入指定金融帳戶。
電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用財政部統一發票APP，快速領獎功能兌獎或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。
實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。
若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎。
(時報資訊)
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