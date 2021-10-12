【時報-台北電】補庫需求湧現，周一國際鐵礦石漲逾9%；因中國黃金周假期結束，使鋼廠補充庫存需求湧現，刺激國際鐵礦石漲5至9%，為連續4個交易日上漲；分析師表示，市場預期第三季完成「能耗雙控」的目標後，中國部分鋼廠可能於10月恢復產量，故料鐵礦石需求改善，進而激勵其價格走升。

周一(10/11) 62%國際鐵礦石價約漲9.5%，65%國際鐵礦石價約漲7.3%，58%國際鐵礦石價約漲5.4%；美國62%鐵礦石約漲9.5%，而英國62%鐵礦石CFR約漲9.4%。

大連期交所11月鐵礦石期約漲2%，近月焦煤約漲0.7%，焦炭約漲0.1%；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.4%，熱軋板捲持平，不鏽鋼約跌1.4%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#國際鐵礦 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
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