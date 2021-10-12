【時報記者林資傑台北報導】供應鏈緊繃及能源上漲加劇市場對企業獲利隱憂，新興亞股上周再遭外資提款13.4億美元，其中以台股淨流出達13.9億美元最多，東協則因疫情降溫而相對強勢。中信投信預期，潛在獲利下修疑慮將使台股短期維持區間震盪走勢，聚焦疑慮較低、趨勢明確的類股。
美國原油期貨周一收盤升破80美元、為7年來首見，台灣、南韓、印度股市上周分別淨流出13.9億、7.3億、0.7億美元，為連3周、2周、2周遭提款。印尼及泰國股市則分別淨流入8.7億、0.6億美元，前者淨流入創近1年最高、周漲4.1％，後者則連7周吸金。
中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧表示，台股近期受中國大陸限電、美國債務僵局影響，加上過去1年主要營利成長來自海外，受東協疫情致使電子長短料及運輸不順影響，廠商出貨低於預期，且部分商品需求有轉弱現象。
張圭慧指出，若商品無法趕上歐美11月起的感恩節與聖誕節旺季，第四季營運恐受衝擊，加上原物料上漲亦將同步影響企業獲利，縱使今年企業獲利仍成長達40～50％，但潛在獲利下修疑慮使近期台股量價趨守、均量低於3000億元，預料短期將維持區間震盪。
操作策略上，張圭慧建議聚焦疑慮較低、趨勢明確的類股，如各方需求應用匯集的半導體上游與碳減排需求的綠能、電動車產業。由於電子產業長短料供給仍有差異，上游半導體供需相對緊繃，晶圓代工受惠漲價效益及產品組合有利，營運料將優於下游電子零組件廠。
中信綠能及電動車ETF經理人張士琳則表示，整體車市銷量受晶片短缺影響而衰退，但目前各國汽車成車庫存偏低，加上各車廠擴大推動電動車，預期明年整體銷售量在晶片供應緩解下將有顯著成長，包括電動車在內的相關汽車零組件供應鏈將受惠。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南第四波疫情持續降溫、經濟穩定重啟，除了LG、三星等韓國大廠率先宣布擴增越南產線，Nike亦努力於新常態下復工，並於平陽省擴增產能。
張晨瑋認為，雖然越南疫情難以清零，但外資在越南投產腳步並未轉彎，據越南官方統計，今年前三季越南外商新註冊資金、增資額和出資入股總額年增4.4％，長期經濟成長態勢不變，建議投資人可考慮長期定期定額布局。
(時報資訊)
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