航運自7月高點以來已崩跌超過6成，讓不少「水手」們慘哀號，有網友回想上半年航海王、少年海神風潮，好奇當初暴賺千萬的投資人是實力還是運氣？引起網友們熱烈討論，有內行人點出真相坦言，「人性真相是一堆人賺錢後又進場追高，最後被套牢賠慘。」

受惠於經濟強力復甦，全球消費需求暴增等利多，缺櫃、塞港情形不斷上演，激勵貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價從去年底翻了超過20倍，7月初萬海站上353元高點、長榮飆到233元、陽明也來到234.5元的新高價。

不過從7月底開始，三雄行情與股價出現反轉，短短3個月暴跌超過6成，長榮與陽明股價回到百元以下，整體走勢相當疲弱。

有網友在PTT論壇上發文表示，回想上半年的「航海王」、「少年股神」風潮，每個人都號稱賺百萬、千萬，「他們有好好守成嗎？賺千萬以上的人，應該上百人吧，上半年的航海王們，是真實力還是運氣？」文章一出引起網友們熱烈討論。

有內行人點出股海真相強調，航運股價上沖下洗，許多人是賺錢後又貪心追高，反而被套在山頂上，「人性真相是，賺錢後又進場追高，最後被套牢賠慘」、「一堆漲上去不賣又追高的，真的有那麼多富翁嗎？」、「真相是，一堆人賺錢後追高又被套牢」、「運氣也是實力的一種啦，股市本來賠錢的占多數」、「高割離席的才是高手，剩下的都是不甘心賣的，抱上去又抱下來，一場空。」

此外，有網友點出，選擇在7月高點獲利了結的投資人都算有實力，畢竟當時航運風氣盛，甚至有法人將長榮、陽明目標價喊上300元，能忍住貪念停利並不容易，「200高歌離席都是實力」、「200多有跑的都算聰明的」、「賣在200左右是真實力，其它都運氣」、「200以下敢買就是實力，但破200高點不出就是實力不好。」

(時報資訊)

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