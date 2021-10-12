【時報-台北電】午後陸股跌勢加劇，創業板指跌幅擴大至2.5%，深滬跌勢也逼近2%。

元宇宙板塊持續走弱，萬興科技跌超7%，超圖軟體、歌爾股份、共達電聲跟跌。光伏概念股賣壓未除，銀星能源、科華資料、金開新能、吉電股份跌停。燃氣板塊也在下列之列，新天然氣一度觸及跌停，佛燃能源、勝利股份、新疆火炬跟跌。鋰電池概念股大幅走低，西藏礦業、永太科技、德方納米、嘉元科技、天原股份、延安必康、永興材料等跌超9%，西藏珠峰、融捷股份、西藏礦業、華自科技、富臨精工等跌超7%。

盤中，滬指報3524.36點，跌1.88%；深成指報14036.84點，跌2.30%；創業板報3112.85點，跌2.61%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #元宇宙

延伸閱讀