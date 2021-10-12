電動車朝普及化邁進，台北市政府一口氣公布未來三年的電動機車補助方案，同時訂出 2030 年占比要突破 30％目標，台北市民自10月8日起購買電動機車，還可額外獲得8000元的振興加碼補助金，SMAT台灣智慧移動產業協會表示，台北市政府此舉不但具備政策穩定性，更是有魄力的前瞻作為，給予高度肯定。

這是台北市繼推出「電動機車四免優惠」，包括免燃料稅、免牌照稅、以及北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠、公有充電站也提供免費充電服務等，再度提出推廣友善電動運具的政策。SMAT台灣智慧移動產業協會表示，台北市政府的相關舉措，將可同步達成照顧民眾健康、發展智慧城市及台灣環境永續的三大目標，非常感謝台北市持續加大力度推動「運具電動化」。

按照「振興加碼 電動熊讚」方案，台北市民汰購電動機車最多共可取得 27000 元補助，新購電動機車最多可享有 19000 元補助。若以輕型電動機車類別中售價最便宜的 Gogoro VIVA BASIC 車款計算，原價為 49980 元，現在台北市民最低只要 28980 元就可以輕鬆入手一台全新的智慧電動機車。

SMAT 秘書長郭錦程表示，國際能源總署 IEA 在 2020 年電動車輛展望報告中，肯定電動車輛是減少人口稠密地區空氣污染的關鍵技術，也是實現「能源多樣化」和「減少溫室氣體排放目標」的重要選擇，台北市政府現在再度宣布電動機車的加碼補助方案，不只是拚振興，更顯示要透過電動運具發展，帶來環境改善的效果，這將嘉惠全台北市民，也展現台北市減碳決心，呼應全球 2050 淨零排放的願景目標。

郭錦程也呼籲，2050 淨零排放的共同願景，台灣不應置身事外，從政府部門、產業界到民間機構，將引爆新一波「淨零轉型」的浪潮。因此 SMAT 也期待政府提出更積極的策略性目標，共同因應今年 11 月 COP26 (2021 年聯合國氣候變遷大會)後全球淨零轉型的積極變化，並且加快台灣運具電動化的推動腳步。

(時報資訊)