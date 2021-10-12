（東森購物積極強化自營商品，特別著重美容、保健、生鮮食品、民生消費品類，推升營收成長，圖左東森集團總裁王令麟。圖／東森購物提供）

東森國際 (2614) 旗下轉投資東森購物12日公布今年前三季合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)207.8億元，年增率18.5％，累計合併稅後淨利12.8億元，較去年同期獲利相較、成長達31.2％，每股稅後純益 (EPS) 12.63元。

東森購物表示，第四季原本就是電商平台傳統旺季，除了有雙11、雙12刺激買氣，今年政府五倍券納入電商適用，有望帶動電商第四季營運旺上加旺，東森購物今年目標營收320億元。

今年前三季東森購物業績穩定成長，除受惠於疫情帶動線上銷售增長，東森購物以多元通路並進模式穩定經營，並持續開發壯大自營商品及電子商務EC通路，亦帶動營收大幅成長。

東森購物自2015年起布局自營商品，今年自營商品業績已占35％營收，同時也占獲利60％。

東森購物統計，今年食品業績月均營業額較去年成長15％，但其中自營食品成長率高達118％，約占營收26％，成長快速。去年疫情爆發後，對傳統零售業影響甚大，東森購物積極與知名品牌合作推出多款自營聯名商品，借助電商平台銷售，拉高業績成長，前十大熱銷自營商品包括萬歲牌堅果、料理之王料理包、阿一鮑魚牛肉麵、安怡奶粉及台安醫院調理包等。

其中料理之王料理包5個月創下狂賣65萬包，締造3千多萬元業績，最新推出的東森嚴選金博家辣椒先生老蕭拌麵組，1萬2千包拌麵一開賣就秒殺完售。生活類自營商品如東森、南僑與大江生醫三強聯手新推出的長效益生菌抗菌洗衣精，產品經過認證能長效抗菌高達168小時，成為東森最新熱賣的自營商品。

疫情影響消費模式轉變，東森購物業績成長反映在電子商務通路尤其明顯，東森購物前三季營收年成長率為18.5％，其中網路業績年成長率則高達57.1％，即使台灣疫情目前已趨緩，但受益於疫情期間民眾養成線上消費習慣，東森購物網9月網路業績仍較去年同期成長37.4％，顯示後疫情時代，電商市場仍是前景看好的產業。 展望第四季，除了迎接雙11、雙12年度檔期，政府規劃五倍券已於10月8日起上路，東森購物加碼推出「全民拚經濟，東森送紅利」活動，登記就送5000大禮包回饋，內容包括東森幣、全站商品折價券、禮物卡、東森自然美課程體驗優惠價及面膜、東森寵物雲寵物美容折價券等多項優惠商品，限量20,000份，先後兩波開放登記已被秒殺領取完畢，將視情況，考慮再開放第三波加碼。

除了產業前景看好，東森集團重視員工的健康與福利，今年疫情期間率先免費替全體員工進行PCR檢測，之後更替全體員工免費投保疫苗險，更宣布自7月起調漲基層員工薪資。東森購物網今年在1111人力銀行舉辦的「幸福企業大賞」榮獲「金獎」。

(時報資訊)

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