【時報記者沈培華台北報導】研調機構TrendForce表示，預期2022年需求成長力道將小於供給，DRAM產業將由供不應求轉為供過於求。DRAM產業將進入跌價周期，預估2022年全年的DRAM平均銷售單價（ASP）恐較今年衰退約15~20%。因位元出貨成長受報價下滑抵銷，2022年DRAM產值預估將大致持平。
根據TrendForce表示，隨著後續買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌，第四季合約價反轉機會大，預估將跌3~8%，結束僅三個季度的上漲周期。在買賣雙方心理博弈之際，後續供給方的擴產策略，與需求端的成長力道將成為影響2022年DRAM產業走勢最關鍵的因素。
照目前進度看來，2022年三大DRAM原廠的擴廠規劃仍保守，預估明年的供給位元成長率約17.9%，然而由於目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅16.3%，低於供給端的成長速度，2022年DRAM產業將由供不應求將轉至供過於求。
供給方面，隨著庫存低及伺服器業者需求回溫，三星、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）明年供給年增率估分別達19.6%、17.7%、16.3%，TrendForce預估2022年DRAM供給成長約17.9%。
2021年上半年採購方皆在供應鏈混亂的情勢下擴大採買力道，也帶動原廠的出貨狀況皆優於預期，DRAM庫存水位也因此明顯降低。隨著伺服器業者的動能回溫，供應商也因此樂觀看待其帶來的DRAM需求成長。其中，三星、SK海力士皆有小幅增加投片，加上原廠製程持續朝向1Z奈米及1alpha奈米轉進的帶動下，預估2022年整體DRAM產業的供給端位元成長率將達17.9%。
台廠方面，南亞科(2408)新廠完工將落在2024年；華邦電(2344)的新廠估計明年下半年僅以試產為主，兩者對於供給市場的影響有限。因此，預計2022年台廠對於DRAM供給的增幅貢獻都將十分有限。
反觀需求面，以DRAM消耗量占比最高的智慧型手機、伺服器及筆電市場來看，此三大產品在2021年以來的成長力道相當強勁，然也相對墊高2022年的比較基礎，使得明年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加。此外，各大產業持續受零組件缺料所苦，終端產品組裝受限將使相對身為長料的DRAM需求量下滑。整體而言，2022年DRAM需求端的位元成長率預估僅16.3%，將低於供給端的增速。
整體而言，2021年在採購端積極拉貨的情況下，對於DRAM原廠是出貨表現相當亮眼的一年；量增價漲使今年全年的DRAM產值有望突破900億美元。不過隨著第四季DRAM價格的反轉向下，延續至2022年上半年的跌幅有擴大可能，TrendForce預估2022年全年的DRAM平均銷售單價（ASP）恐較今年衰退約15~20%，原廠的出貨成長幅度預估也將落在相似區間，2022年DRAM產值約略持平今年。不過，由於2022年下半年的價格變化仍存變數，若有機會止跌翻揚，DRAM產值則可望再創佳績。
(時報資訊)
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