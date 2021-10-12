機械公會今日公布9月出口情形，今年9月機械設備出口金額為26.90億美元，較去年同期比成長28.1％，這是自去年9月起連續13個月上漲，顯示台灣機械產業出口持續暢旺，但與今年8月出口值29.67億美元相比，月減9.3％。
機械公會表示，在今年8月出口創自美中貿易戰以來出口值與成長率雙雙新高紀錄後，9月出口略微減少2.77億美元，由於機械產業出口今年持續受到新台幣升值、原物料上漲與航運成本高漲等3項不利因素影響，對於出口值影響程度將持續觀察。
近期美元雖轉強，亞洲各國匯率紛紛走跌，但台灣相較競爭對手國日本、韓國與大陸等仍回跌最少，觀察 2021 年以來匯率變化，截至10月8日止，新台幣升值仍達1.61％，中國大陸升值1.32％，而韓國貶值已達10.36％，日本也貶值8.70％，與日、韓等國在出口競爭上不利競爭條件正加速擴大，目前已達約10到12％，政府對於穩定匯率並維持與競爭對手國間之出口競爭力，應有積極作為。
大陸近期拉閘限電進行能耗雙控，已使各項原物料漲幅加劇，尤其耗能較大之鋼鐵材料生產減少，將使鋼材價格仍然居高不下，加上部分電子產品也受限電波及而停工，將使目前關鍵馬達、控制器等交貨期更長、更難預料，勢必將持續影響機械設備的備貨與出貨安排。
目前全國持續維持2級警戒，我國邊境管制措施尚未開放，限制了我國際商務活動進行。觀察目前歐美等國已陸續開放邊境，藉由疫苗施打率提高來降低重症與住院率，朝向與病毒共存的生活模式發展，我國政府也應及早因應與規劃，盡早降低對產業之衝擊。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：