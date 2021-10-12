機械公會今日公布9月出口情形，今年9月機械設備出口金額為26.90億美元，較去年同期比成長28.1％，這是自去年9月起連續13個月上漲，顯示台灣機械產業出口持續暢旺，但與今年8月出口值29.67億美元相比，月減9.3％。

機械公會表示，在今年8月出口創自美中貿易戰以來出口值與成長率雙雙新高紀錄後，9月出口略微減少2.77億美元，由於機械產業出口今年持續受到新台幣升值、原物料上漲與航運成本高漲等3項不利因素影響，對於出口值影響程度將持續觀察。

近期美元雖轉強，亞洲各國匯率紛紛走跌，但台灣相較競爭對手國日本、韓國與大陸等仍回跌最少，觀察 2021 年以來匯率變化，截至10月8日止，新台幣升值仍達1.61％，中國大陸升值1.32％，而韓國貶值已達10.36％，日本也貶值8.70％，與日、韓等國在出口競爭上不利競爭條件正加速擴大，目前已達約10到12％，政府對於穩定匯率並維持與競爭對手國間之出口競爭力，應有積極作為。

大陸近期拉閘限電進行能耗雙控，已使各項原物料漲幅加劇，尤其耗能較大之鋼鐵材料生產減少，將使鋼材價格仍然居高不下，加上部分電子產品也受限電波及而停工，將使目前關鍵馬達、控制器等交貨期更長、更難預料，勢必將持續影響機械設備的備貨與出貨安排。

目前全國持續維持2級警戒，我國邊境管制措施尚未開放，限制了我國際商務活動進行。觀察目前歐美等國已陸續開放邊境，藉由疫苗施打率提高來降低重症與住院率，朝向與病毒共存的生活模式發展，我國政府也應及早因應與規劃，盡早降低對產業之衝擊。

(時報資訊)