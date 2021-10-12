雅潭地政事務所設置「e點通公告查詢功能系統」。（台中市地方稅務局提供／王文吉台中傳真） 台中市地方稅務局規劃在地服務，傾聽民眾困境、說明權利義務，並協助繳納欠稅款或辦理分期繳納。（台中市地方稅務局提供／王文吉台中傳真） 台中市地方稅務局首創稅務、監理、社福、地政等八合一視訊服務，並結合台中行政執行分署到梨山解決民眾最困擾的繳稅、退稅及欠稅執行等稅務問題。另雅潭地政事務所設置「e點通公告查詢功能系統」服務，民眾只須輕觸電子螢幕即可閱覽四類公告，節省翻找時間。

為提升e化效能及為民服務品質，雅潭地政事務所於1樓公告欄處設立「書狀補給」、「第一次登記」、「註銷」及「其他」等四類公告查詢細項功能，民眾輕觸螢幕即可閱覽關於本人或利害關係人公告的詳細內容及其他訊息。

地政局表示，因公告欄面積有限，各項公告文又均以單張方式張貼，必須多張重疊置放，不但民眾翻查不便，要找其中一則公告文也讓人不知從何找起。雅潭地政事務所設置「公告e點通」服務功能，只要點選電子螢幕，就可查詢轄內相關地政公告內容。

雅潭地政事務所主任汪懋功說明，目前法令規定公告仍須以紙本張貼為主，但公告數量多、項目又複雜，民眾不易查詢，「e點通公告查詢功能系統」將紙本公告文電子化並加以分類整理，節省民眾翻閱尋找時間。

台中市地方稅務局全國首創「稅務、監理、社福、民政、地政、法制、客委、執行」八合一視訊服務，提供即時便利整合性服務，日前再結合台中行政執行分署到梨山，解決民眾最困擾的繳稅、退稅及欠稅執行等稅務問題。

地稅局長沈政安表示，梨山地處偏遠多所不便、資訊不足，發生許多欠稅未繳及退稅未兌領的狀況，為避免民眾欠稅遭到強制執行，以及退稅沒兌領影響權益，因此規劃在地服務，傾聽民眾困境、說明權利義務，並協助繳納欠稅款或辦理分期繳納。

賴先生說，他的退稅支票因為太久了，已經忘了，沒想到地稅局主動上山協助退稅，這對偏鄉的民眾是非常貼心的作法。

(時報資訊)