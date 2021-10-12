有民眾指出，新竹火車站及周邊商圈近年來沒落許多，就算是假日也一片死寂，到處都是待出租的店面，「就像個遲暮的老人，為何會變成這樣？」對此就有居住市區20幾年的在地人歸納背後主因，指出與新竹巨城進駐，以及轉運站開幕息息相關。
原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，近年來行經新竹火車站、東門圓環等地，深感整座商圈沒落許多，即便周遭有漂亮的護城河和綠化帶，但少了人群與商機，不僅站前百貨、書局接連收攤，到處都是待出租的店面，就連假日也一片死寂，「年少的回憶都收得一乾二淨」。貼文一出引起不少網友共鳴，「市區那邊真的有一股滄桑感」、「誠品還在的時候護城河真的很熱鬧，時不時都有街頭藝人唱歌」。
一名居住新竹市區20幾年的網友則點出站前商圈沒落的主因有三，包括客運轉運站開幕以後，車潮跟人潮分流到後站；其次是新竹巨城進駐後，規模較小的站前SOGO、新光被夾殺，退場後又大減一波人潮；最後是站前商圈環境老舊髒亂，現在民眾更偏好前往新的購物環境，因此很難再吸引人潮。
不過他也強調，新竹市區人口逐年增加，人流不會比以前少，只是生活型態改變、商圈移轉，才會讓人有沒落的感覺。
(時報資訊)
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