五倍券上周五（8日）開始發放後，適逢3天雙十連假，微風超市表示，連假期間使用五倍券顧客，部分已由微風APP換購「7倍返還」活動優惠方案，連假3天消費者持紙本五倍券消費約有3成，且大多採取紙本5000元一次購買。其中消費者多愛購買生鮮食材、熟食及進口零嘴餅乾，首周雙十連假，在五倍券帶動之下，業績預估可以增加2成以上。
Breeze Super微風超市復興本店，在雙十節當天也舉辦今年首度來台的－日本大分縣鰤魚專業職人解體秀，將總長70公分、重達3.6公斤的海中黑金鰤魚，雙十節當天零時差直接空運來台，超市更打出現場抽獎活動，兩小時內快閃全數完售。同時適逢五倍振興券起跑，加碼特惠回饋給顧客，鰤魚刺身特價300元，持五倍券加碼活動一次買2盒，優惠價500元。
(時報資訊)
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