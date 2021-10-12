【時報-台北電】上證報中國證券網訊，國家發改委今(12)日說明，本次上網電價市場化改革，有利改善電力供需，維護民生及農業用電價格穩定，不會直接影響居民消費價格指數(CPI)，不過倘若市場交易電價上揚，一定程度上會推高上游生產企業用電成本，進而推升工業生產者價格指數(PPI)。總體來說，改革對物價水平影響有限、利大於弊。改革實施後，民生及農業用電如往常一般購電用電，電價水平也保持不變。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】上證報中國證券網訊，國家發改委今(12)日說明，本次上網電價市場化改革，有利改善電力供需，維護民生及農業用電價格穩定，不會直接影響居民消費價格指數(CPI)，不過倘若市場交易電價上揚，一定程度上會推高上游生產企業用電成本，進而推升工業生產者價格指數(PPI)。總體來說，改革對物價水平影響有限、利大於弊。改革實施後，民生及農業用電如往常一般購電用電，電價水平也保持不變。(編輯整理：廖小蕎)
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