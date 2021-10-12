【時報-台北電】上證報中國證券網訊，國家發改委今(12)日說明，本次上網電價市場化改革，有利改善電力供需，維護民生及農業用電價格穩定，不會直接影響居民消費價格指數(CPI)，不過倘若市場交易電價上揚，一定程度上會推高上游生產企業用電成本，進而推升工業生產者價格指數(PPI)。總體來說，改革對物價水平影響有限、利大於弊。改革實施後，民生及農業用電如往常一般購電用電，電價水平也保持不變。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#電價 #CPI #PPI

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:01
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:55
英國FTSE
7098.54 -48.31(0.68%)
16:01
法國CAC
6522.59 -47.95(0.73%)
16:01
德國DAX
15096.67 -102.47(0.67%)
16:01

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