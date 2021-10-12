立委今天質詢提到簡訊實聯制新台幣3億元的經費快用罄，NCC主委陳耀祥盼電信業者共體時艱，電信協會回應，他們在各項防疫「無役不予」，實聯制價格「不只不計算成本，根本是公益價」。
台灣民眾黨立委高虹安今天質詢指出，立法院之前審查紓困振興第三次追加預算，編列了3億元簡訊實聯制預算，以每則簡訊0.1元計算，預計可發30億則簡訊，目前已用近23億則，未來若經費用罄，該怎麼辦；國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，希望電信業者共體時艱，撐到最後。
台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋對中央社記者表示，現在統包價格應已遠遠降到0.1元以下，電信業者非常共體時艱。
她補充，電信是關鍵基礎設施，手機在台灣的滲透率達到100%，與國家安全息息相關，政府單位也很自然把電信業者視為行政團隊的一員。
她說，電信業者體認到使命，過去兩年多來配合國內大小防疫措施，可以說是「無役不予」，但其實大家都忘了「電信業者其實也是民間企業」，在防疫的貢獻上，不亞於捐贈疫苗的鴻海、台積電等，卻未得過掌聲。
關於簡訊實聯制未來若經費用罄，劉莉秋坦言，主管機關追加預算的可能性應為零，但對於有人意識到電信業者是不計成本付出，她對此覺得很感恩。（編輯：楊凱翔）1101012
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：