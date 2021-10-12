東森國際（2614）9月合併營收4.75億元，較去年同期增長2.49%，累計前9月合併營收達39.99億元，較去年同期成長17.66%；主要動能來要轉投資東森購物受惠網購業績激增，預期第四季傳統零售旺季，東森購物在雙11、雙12與五倍券助攻下，有望旺上加旺。

東森國際轉投資東森購物前9月業績已達207.8億元，較去年同期成長逾18%，其中自營商品占比達35%，有助獲利精進，此外自營商品中又以食品成長最遽達倍數成長。

東森購物多款自營聯名商品，借助電商平台銷售，拉高業績成長，前十大熱銷自營商品包括萬歲牌堅果、料理之王料理包、阿一鮑魚牛肉麵、安怡奶粉及台安醫院調理包等。其中料理之王料理包5個月創下狂賣65萬包，締造3千多萬業績的紀錄，還有最新推出的東森嚴選金博家辣椒先生老蕭拌麵組， 1萬2千包拌麵一開賣就秒殺完售。生活類自營商品如東森、南僑與大江生醫三強聯手新推出的長效益生菌抗菌洗衣精，產品經過認證能長效抗菌高達168小時，成為東森最新熱賣的自營商品。

(時報資訊)

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