能源市場正在縕釀「完美風暴」，布蘭特油期價格12日突破每桶83.6美元，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，盤中更一度迫近84.6美元，創下3年新高，一場「完美風暴」將化石燃料價格推至新高、或多年高點，新冠疫情爆發後，各國經濟重啟，能源需求大幅反彈；然而，同一時間發生與天氣相關的停電、可再生能源的整合挑戰、地緣政治和供應鏈瓶頸等問題，進一步限制了供應。

ING安智銀行經濟與金融分析團隊認為，未來幾個月能源市場可能會繼續吃緊，尤其是在冬季寒冷的情況下，政策制定者採取行動的壓力越來越大，不會僅僅假設今年會有個溫暖的冬天。來自企業及社會的反彈抗議持續出現，部份能源密集型行業的一些大公司警告，由於能源價格飆升，公司已處於虧損運營；此外，隨著能源費用的上漲，西班牙的家庭已經走上街頭。

瑞銀財富管理投資總監辦公室則說，人們認為能源價格上漲會引爆通膨，「這份擔憂有點過度了」，該團隊提出3點分析：一、隨著能源供應上升和庫存回升，價格明年料將趨於穩定或緩和。二、能源價格飆升將減緩經濟增長，但不至於導致經濟衰退，因為目前石油對生產的投入和對通膨的影響比過去降低了。

第三部份，瑞銀團隊指出，歷史上來看，決策者的失誤是經濟衰退的重要因素。如今，各國央行總裁都希望不要太早採取行動。像歐洲央行行長拉加德就表明，不應對供應短缺或能源價格上漲作出過度反應，因為其貨幣政策無法直接影響這些現象。

(時報資訊)