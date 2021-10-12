雙十連假後第1天，台股今(12日)開低走低，盤中一度摜破16400點，指數下跌近300點，電傳金同步下殺，尾盤再度上演拉台積電的戲碼，收在今日最高價575元的平盤價位，裕民則被打到跌停65.7元，終場加權指數以16462.84點作收，下跌177.59點，跌幅1.07%，成交值2782億元。
受美股4大指數全盤皆墨影響，亞洲主要股市一片綠油油，台股開低震盪，早盤一度下挫290點，來到16349點，跌破16400點關卡，也失守5日均線，權值股王台積電最低下跌11元，來到564元，跌幅1.9%；聯電跌逾4%，股價觸及58.6元，下跌2.5元；聯發科跌逾2%，股價觸及885元，下跌25元；前股王大立早盤失守2000元大關後奮力翻紅，來到2060元，逆勢漲逾2%。
航運股成今日殺盤重心，貨櫃航運與散裝航運無一倖免，類股指數跌逾7%，其中，貨櫃三雄股價一度亮燈跌停，長榮低點來到90元，陽明更跌破90元，來到87.2元，散裝的裕民也差1檔就被打入跌停。
傳產族群中的塑膠、紡織類股指數也一度跌逾2%，亞聚跌逾6%，南亞、台聚也有3%以上的跌幅，先前漲多的南紡則跌逾8%。
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