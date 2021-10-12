【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數200.80點，跌2.32點；總計202家漲、512家跌、56家持平；委買3717438張、委賣1930810張；總成交值681.53億元。

(時報資訊)

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