【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16462.84點，跌177.59點；總計215家漲、701家跌、81家持平；委買16194039張、委賣10076440張；總成交值2782.99億元。

(時報資訊)

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