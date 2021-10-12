中國證券報報導，中央巡視組對銀保監會展開巡視，中央第四巡視組將在中國銀保監會工作2個月左右，巡視組受理信訪時間截止到今年12月15日。

報導稱，銀保監會黨委書記、主席郭樹清表示，中央第四巡視組對中國銀保監會黨委開展巡視，顯示對銀行保險監管工作高度重視，要主動梳理工作中的問題和不足，實事求是反映情況。

根據巡視工作條例規定，中央巡視組的工作，主要受理反映銀保監會領導班子及其成員、下一級領導班子主要負責人和重要職位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。其他不屬於巡視受理範圍的信訪問題，將按規定由銀保監會和有關部門認真處理。

(時報資訊)

#銀保監會

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