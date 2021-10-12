大陸國家發改委宣布擴大市場交易電價上下浮動範圍至20％，以深化燃煤發電上網電價改革。對於本次調整電價，發改委價格司副司長彭紹宗12日表示，總體上，電力改革對物價水準影響有限。
新浪財經報導，發改委價格司司長萬勁松則表示，這次改革真正建立起能跌能漲的市場化定價機制，有利於進一步理順煤電關係，保障電力安全穩定供應。
發改委12日公布通知，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場；將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上調不超過10％、下調原則上不超過15％，擴大為上下浮動原則上均不超過20％，高耗能企業市場交易電價不受上調20％限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。
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