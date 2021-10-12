大陸國家發改委宣布擴大市場交易電價上下浮動範圍至20％，以深化燃煤發電上網電價改革。對於本次調整電價，發改委價格司副司長彭紹宗12日表示，總體上，電力改革對物價水準影響有限。

新浪財經報導，發改委價格司司長萬勁松則表示，這次改革真正建立起能跌能漲的市場化定價機制，有利於進一步理順煤電關係，保障電力安全穩定供應。

發改委12日公布通知，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場；將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上調不超過10％、下調原則上不超過15％，擴大為上下浮動原則上均不超過20％，高耗能企業市場交易電價不受上調20％限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。

(時報資訊)

#電價 #物價

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:01
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:55
英國FTSE
7098.54 -48.31(0.68%)
16:01
法國CAC
6522.59 -47.95(0.73%)
16:01
德國DAX
15096.67 -102.47(0.67%)
16:01

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