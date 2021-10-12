衛福部長陳時中備詢時表示，希望10月底達成第一劑覆蓋率7成、第二劑3成，2021年底拚第二劑覆蓋率達6成，11月要展開更大的疫苗接種計畫。

目前新冠肺炎仍處二級警戒階段，立委蔣萬安詢問。何時可以降級？陳時中回應，很難做預測，不過相關指標正在跟專家討論中。

至於國內清零與刺激經濟政策等議題，行政院長蘇貞昌表示台灣現在其實很安全，但國外疫情變化嚴重，因此台灣現在還是守住國門，同時國內疫調做的很好，因此以清零為目標，但在疫情控制情形下，如果未來病毒沒有很大的變化，漸漸可以變成像流感一樣，就要與病毒共存。

而陳時中認為，目前的目標還是清零，但必須要有與病毒共存或共存亡的準備，手段則是要建立防疫韌性，從防疫強度與防疫疲勞間取得平衡，對經濟傷害減到最低。

(時報資訊)