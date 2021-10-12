104旗下104玩數據觀察中南部亮點工作指出，全台工作集中於北部，但七年來，中部工作增加近7萬個、暴增67％，南部增加近5萬個、增幅51％，同期間，北部成長10萬個、增幅30％。若以縣市來看，高雄和台南工作數居六都之末，但已是中南兩大雙星，而半導體、重化工業為中南部高薪產業；」工程師、製鞋人員等薪水超過北部。
工作機會近6成仍在北部 中南部合占4成
近年來，政經話題南移、南科中科熱度升高，北漂族倦鳥歸巢，回得去嗎？104玩數據表示，產業長期重北輕南，北部提供絕對多數的工作機會，2021年第三季平均每月工作數77萬個，57％集中在北部，中部占22％、南部占18％。不過，相比2015年同期，七年來，北部工作數增加約10萬個、增幅30％，中部增加約7萬個、增幅67％，南部增加近5萬個、增幅51％，中南部增幅超車北部。
南雙雄之外，苗栗、嘉義工作數略勝
工作數多集中於北部都會區，六都當中，台南市5.4萬個、高雄市6萬個居六都之末。六都之外的其他縣市，僅苗栗縣1.5萬個、嘉義縣市1.1萬個略高，其他都低於1萬個，就業難度確實較高。
其中，苗栗縣七年增幅77％居19縣市之冠，上週104玩數據公布台灣本島19縣市薪資三榜單，苗栗縣一舉拿下兩大狀元。哪些產業帶動中南部工作數增長？最近7年，中南部工作數增幅最高的產業是建築營造及不動產、農林漁牧水電資源業，反應2015年高鐵苗栗、彰化、雲林站正式營運，以及中科南科近年來擴建廠房等需求。
半導體及重化工業居中南兩大高薪產業
以產業類別來看，半導體聚落已從北部竹科延伸到中科及南科，中科上半年營收約4,828億、年增約12％，南科上半年營收約4,860億、年增約32％，已達竹科三分之二。石油煤製品製造業、及鋼鐵等重工業長期以來也支撐中南部產業命脈。中南部其他產業薪資普遍低於北部。
工程師、鞋類製造、農畜人員薪資超越北部
至於職務部分，中南薪資高於北部的亮點職務，集中於硬實力、地方特色產業的相關職務。其中，硬實力指的是醫生、教授/副教授/助理教授、以及工程師，主因醫療機構和大專院校為了吸引北部人才進駐或留在中南工作，月薪中位數比北部高出逾2萬元。
工程師則是半導體及光電南移擴廠，IC設計及製程工程師，月薪中位數比北部高出2千～5千元不等。地方特色產業指的是包括如製鞋人員、以及一般動物飼育人員，月薪高出2千～6千元不等。除此之外，中南部多數職務薪資確實低於北部。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：