9月期間美國仍持續受到Delta變種病毒干擾，連帶打擊就業市場復甦腳步，美國企業再次因Delta疫情而減緩人才招募進度，而求職者也因Delta疫情持續延後找尋工作，連帶導致9月新增非農就業人口僅增加19.4萬，遠低於預期的50萬，但8月數值從增加23.5萬人上修至增加36.6萬人，9月失業率則續降至4.8％的新低。

日盛投顧認為，Delta疫情干擾就業復甦，9月新增非農就業人口再次遠低於預期；美國似逐漸習慣「與病毒共存」，接觸型或聚集型相關的服務業仍大致保持復甦態勢；就業復甦已達縮減QE標準，儘管就業表現不如預期，但Fed不會改變縮減QE進程。

(時報資訊)

#QE #就業

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:01
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:55
英國FTSE
7098.54 -48.31(0.68%)
16:01
法國CAC
6522.59 -47.95(0.73%)
16:01
德國DAX
15096.67 -102.47(0.67%)
16:01

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