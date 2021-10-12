9月期間美國仍持續受到Delta變種病毒干擾，連帶打擊就業市場復甦腳步，美國企業再次因Delta疫情而減緩人才招募進度，而求職者也因Delta疫情持續延後找尋工作，連帶導致9月新增非農就業人口僅增加19.4萬，遠低於預期的50萬，但8月數值從增加23.5萬人上修至增加36.6萬人，9月失業率則續降至4.8％的新低。
日盛投顧認為，Delta疫情干擾就業復甦，9月新增非農就業人口再次遠低於預期；美國似逐漸習慣「與病毒共存」，接觸型或聚集型相關的服務業仍大致保持復甦態勢；就業復甦已達縮減QE標準，儘管就業表現不如預期，但Fed不會改變縮減QE進程。
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